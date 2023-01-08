Главный тренер «Динамо» назвал, что позитивного наработала команда за время очковой серии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что тренерский штаб проверял различные тактические схемы во время 12-матчевой серии с набранными очками. Сегодня московский клуб уступил «Торпедо» со счётом 1:3 и прервал эту серию.
«Что позитивного наработали в ходе 12-матчевой серии с набранными очками? Давайте по порядку. Даже если возьмём наши поражения, то и там были упорные игры, которые шли на тоненького – там получались поражения, а могли быть и победы. Я могу сказать, что у нас, за исключением 2:6 от Минска, остальные игры идут на результат. Да и даже если взять поражение от Минска – то потом и пятиминутное удаление, за которое три шайбы пропустили, отменили, и другие удаления признавали недействительными. Ну ладно…
Что мы наработали: первое – это глубина состава, потому что на ведущих ролях сейчас находятся совсем молодые игроки. Сегодня у нас было пять лимитчиков в составе, и они не просто были в заявке, а играли, и Чернышов уже до шести минут дошёл, а остальные вышли на ведущие роли. Поэтому глубина состава в дальнейшем нам поможет. Следующий момент – всегда наш залог заключается в самоотверженности, самоотдаче и работоспособности. В каждой игре это было. Всегда есть хорошие и отрицательные моменты, но мы проверили тактические схемы, как оборонительные так и атакующие, и команда показала, что может играть в разных схемах. Наша задача на оставшиеся 20 игр – шлифовать всё и готовиться к плей-офф», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
После 48 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ «Динамо» занимает пятую строчку в таблице Западной конференции.
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