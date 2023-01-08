Главный тренер СКА Р. Ротенберг: игры на таких скоростях, от ножа — это нас развивает

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итог матча с «Сочи» (6:3) и оценил игру своих хоккеистов.

«Отличная игра, замечательная атмосфера на трибунах. Радует, что в Сочи такая хорошая хоккейная атмосфера. Всё больше и больше приходит болельщиков, это сильно нас радует. Игра была обоюдоострая, прошла на высоких скоростях. У «Сочи» молодая и дерзкая команда, они создали нам очень много сложностей, нам пришлось это преодолеть. Наши ребята – молодцы. После первого периода состоялся серьёзный разговор в раздевалке, у нас не было времени на раскачку, поэтому мы добавили, забили хорошие голы и выиграли. Хочу поблагодарить «Сочи» за такую игру, они дали нам хорошую энергию на будущее. Игры на таких скоростях, от ножа – это нас развивает. Благодарность и болельщикам, которые приехали сюда из Санкт-Петербурга, спасибо и «Сочи» за хорошую организацию. Мы идём вперёд, скоро следующая игра со «Спартаком», поэтому готовимся дальше.

Рады, что Прохоркин вернулся. Понятно, что ему очень тяжело сейчас, сезон для него начался сегодня. Но и мы находимся в такой ситуации, когда нужно всем добавлять. Мы рады, что ребята возвращаются и Фальковский сыграл и забил после долгого перерыва. Ещё у нас много ребят в лазарете, мы их ждём. Рады возвращению Прохоркина, мы его очень хорошо знаем, вместе с ним выигрывали Кубок Гагарина и Олимпиаду в Корее. Впереди ещё много работы, чтобы вывести Колю на прежний уровень. Игра показала, что он обладает определёнными качествами, которых нет у многих хоккеистов. Ему удалось сыграть ярко и дисциплинированно, он работал короткими сменами. Посмотрим, что будет дальше и как он восстановится. Он будет играть, только через игру он сможет войти в тонус, который нам необходим. Коля внёс большой вклад в победу, как и вся команда. Но есть над чем работать.

Конечно, я держал в голове план по игре вместе Гусева и Прохоркина, когда мы возвращали Колю. Они играли вместе ещё в ЦСКА, хорошо это помню. Связи никуда не пропадают. Нужно было поменять звенья, вытащить игру, попробовали такое сочетание. Но эйфория не нужна, это только первая игра.

Впереди ещё много работы. Мы очень много игр вытащили в сезоне, очень много эмоций тратим. Хоккей – это игра эмоций, нужно правильно относиться к победе. Наверное, в Челябинске мы потратили слишком много эмоций, эйфории в раздевалке. Это была первая игра в году, но нужно правильно относиться к победам. Полчаса праздновать, а потом уже готовиться к следующей игре. У нас команда эмоциональная, хоккея не бывает без эмоций, но нужно экономить силы и энергию. Уверен, что мы сделаем правильные выводы. Мы провели собрание, освежили память. Нужно возвращать детали, которые делают нас сильными. Секретов тут нет – работа и дисциплина», — цитирует Ротенберга сайт КХЛ.

После победы СКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 78 очков.