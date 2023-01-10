Игроки «Питтсбурга» всем составом присутствовали на похоронах отца Криса Летанга

Игроки «Питтсбург Пингвинз» всем составом присутствовали на похоронах отца Криса Летанга, сообщает журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».

Отмечается, что, вместо того чтобы лететь прямо из Аризоны в Питтсбург, команда отправилась в Монреаль, на родину Летанга.

«Есть вещи поважнее, чем хоккей. Семья — это номер один, и мы все считаем его семьёй», — сказал форвард «пингвинов Брайан Раст.

Напомним, Летанг не сыграл в «Зимней классике» и отправился к семье в связи со смертью отца. В ноябре 35-летний игрок перенёс инсульт. Крис вернулся к играм спустя 12 дней после инсульта – в матче с «Баффало», проведя на льду 22 минуты. Всего в этом регулярном сезоне НХЛ защитник в 29 играх набрал 16 (2+14) очков.