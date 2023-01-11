«Двое навсегда затмят его». The Athletic — о противостоянии Малкина с Овечкиным и Кросби

Журналист The Athletic Роб Росси рассказал, как российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принял поражение в финале Кубка Стэнли — 2008 и о победе в турнире на следующий год. В 2008 году «пингвины» потерпели поражение в серии с «Детройт Ред Уингз» в шести матчах. Малкин занял пятое место в списке лучших бомбардиров. Российский нападающий забросил 10 шайб и отдал 12 результативных передач.

«К своему третьему сезону в НХЛ Малкин уже упоминался как один из лучших хоккеистов мира. Компанию ему составили двое, которые навсегда затмят его: Овечкин и Кросби. Несмотря на то что Малкин выиграл «Арт Росс Трофи» как лучший снайпер НХЛ в сезоне-2008/2009, всё внимание было приковано к Овечкину и Кросби во время первого в истории звёзд противостояния между «Пингвинз» и «Кэпиталз» во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли.



Малкин считался второстепенным персонажем, хотя он забил гол в овертайме в пятой встрече в Вашингтоне — гол, который оказался решающим для победы в серии. «Пингвинз» выиграли в седьмом матче, также в Вашингтоне, и вернулись в финал Восточной конференции, в котором они одержали победу в предыдущем сезоне в серии, где Малкин повредил рёбра.



Боль в этих повреждённых рёбрах — не то, что преследовало Малкина летом 2008 года. Тем, что его преследовало на самом деле, стало то, как эта травма ограничивала его до конца финала Восточной конференции 2008 года и в финале Кубка Стэнли, в котором «Питтсбург» проиграл «Детройту». Он использовал это воспоминание — ноющее чувство, что он каким-то образом подвёл не только своих товарищей по команде и город Питтсбург, но и всех, кто его знал, — как мотивацию на протяжении всего сезона-2008/2009», — приводит слова Росси The Athletic.