Тренер «Спартака» Гришин: не все ребята верили, что со СКА можно играть на равных
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Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин рассказал о поражении в матче со СКА (2:3) и объяснил, почему красно-белые не реализовали большинство «5 на 3».
«Из-за того, что у нас молодая команда, думаю, не все ребята верили, выходя на матч, что против СКА можно играть на равных. Поэтому первый период такой неудачный. Отрадно, что дальше не опустили руки и попытались переломить ход игры — дальше играли обоюдоостро, интересно. Но, забивая два гола, невозможно победить СКА.
Почему не забили в формате «5 на 3»? В хоккее много причин. Во-первых, мастерство, никуда от этого не денешься. Во-вторых, удача. Этот элемент тоже нужен», — цитирует Гришина сайт КХЛ.
После поражения «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
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