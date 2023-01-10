Тренер «Спартака» Гришин: не все ребята верили, что со СКА можно играть на равных

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин рассказал о поражении в матче со СКА (2:3) и объяснил, почему красно-белые не реализовали большинство «5 на 3».

«Из-за того, что у нас молодая команда, думаю, не все ребята верили, выходя на матч, что против СКА можно играть на равных. Поэтому первый период такой неудачный. Отрадно, что дальше не опустили руки и попытались переломить ход игры — дальше играли обоюдоостро, интересно. Но, забивая два гола, невозможно победить СКА.

Почему не забили в формате «5 на 3»? В хоккее много причин. Во-первых, мастерство, никуда от этого не денешься. Во-вторых, удача. Этот элемент тоже нужен», — цитирует Гришина сайт КХЛ.

После поражения «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.