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Овечкин не смог реализовать чистый выход один на один в матче с «Филадельфией». Видео

Овечкин не смог реализовать чистый выход один на один в матче с «Филадельфией». Видео
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В одном из эпизодов игры российский нападающий Александр Овечкин не смог реализовать чистый выход один на один.

ВИДЕО

Уже на восьмой минуте Скотт Лотон открыл счёт голам в игре. На 20-й минуте Гарнет Хэтэуэй сравнял счёт. Но спустя 20 секунд хозяев вывел вперёд вновь Трэвис Конечны. Во второй двадцатиминутке голов забито не было.

На 46-й минуте Оуэн Типпетт забил ещё один гол за хозяев. На 48-й минуте Конечны оформил дубль с передачи российского защитника Ивана Проворова. На 50-й минуте за гостей забил Маркус Юханссон, а на 55-й – Ти Джей Оши. На последней минуте матча Конечны оформил хет-трик.

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