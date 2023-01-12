Тренер «Динамо»: у вратарей НХЛ есть страх, что они не справятся с броском Овечкина

Тренер вратарей московского «Динамо» Константин Власов считает, что вратари НХЛ подсознательно боятся пропустить гол от капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и отчасти поэтому не справляются с его убойными бросками.



«Хоккей – быстрая игра, и до броска Александра есть три-четыре передачи, а потом уже следует убойный по силе бросок. На льду всё происходит очень быстро, к тому же с помехами и с трафиком, поэтому Овечкин вколачивает и вколачивает.



Не исключаю ещё один момент: ментальный. Возможно, у вратарей соперника есть некая психологическая зависимость перед игрой против «Кэпиталз», страх, что они не справятся с броском Овечкина», – цитирует Власова Metaratings.



Напомним, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб, до 85. Легендарный канадский нападающий забил за карьеру 894 гола.