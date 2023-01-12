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Официальный сайт НХЛ рассказал об игре «Вашингтона» после половины сезона

Официальный сайт НХЛ рассказал об игре «Вашингтона» после половины сезона
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Североамериканский журналист Том Гулитти прокомментировал игру «Вашингтон Кэпиталз» после половины сезона-2022/2023.

«Кэпиталз» требовались усилия всей команды, чтобы пережить множество травм, которые случились в первой половине сезона, включая защитника Джона Карлсона, нападающих Никласа Бекстрёма (операция на бедре), Тома Уилсона (операция на колене) и Ти Джея Оши (травма верхней части тела). Алекс Овечкин снова является явным MVP «Вашингтона», лидируя по голам (29) и очкам (48).

Уилсон и Бекстрём дебютировали в сезоне в понедельник, но «Кэпиталз» понадобится Овечкин, чтобы продолжать играть на таком высоком уровне и продлить серию попаданий в плей-офф до девяти сезонов подряд», — сказано в статье.

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