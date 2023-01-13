Стали известны партнёры Овечкина по звену на утренней тренировке «Вашингтона»

Тренерский штаб «Вашингтон Кэпиталз» на утренней тренировке вновь перетасовал звенья, сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в «Твиттере».
Так, в тройку к российским нападающим Александру Овечкину и Евгению Кузнецову вернулся Конор Шири, которого ранее переставляли в третье звено. Кроме того, в первом звене наигрывался Николя Обе-Кюбель, который заменяет Шири. Том Уилсон провёл тренировку во второй линии с Никласом Бекстрёмом и Сонни Милано.
Полностью нападение «Вашингтона» на тренировке выглядело так:
Овечкин — Кузнецов — Шири;
Милано — Бекстрём — Уилсон;
Оши — Дауд — Манта;
Строум/Юханссон — Эллер — Хэтэуэй.
В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «столичные» сыграют в дома с «Филадельфией Флайерз» в ночь на 15 января в 3:00 мск.
- 13 января 2023
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