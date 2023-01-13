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«Комплекс причин». Тренер московского «Динамо» прокомментировал сухое поражение от СКА

«Комплекс причин». Тренер московского «Динамо» прокомментировал сухое поражение от СКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал итоги встречи со СКА (0:2).

«Хорошая атмосфера, хорошая игра. Не забили ни одного гола, проиграли, особо и комментировать нечего. Второй матч со СКА не идёт? Здесь много компонентов — и уверенность, и не всегда на пятак шли, когда надо дело доделать до конца. Игра не строится только на том, чтобы хорошо играть, она строится ещё из забитых и пропущенных голов. Наконечника нет острого, злого. Иногда говорю ребятам — пусть лучше не засчитают гол за нарушение, за атаку вратаря, но момент надо доиграть до конца. И желание иногда перехлёстывает, ребята молодые, хотят быстрее завершить атаку броском, забить. Не бывает одной причины, это комплекс.

Хоккейная наглость бывает и врождённая. Есть наглые ребята, которые идут к своей цели. Но любой тренер может устроить так, что у игрока появится эта наглость. Никонов — не то что наглый, он просто пользуется своими габаритами, понимает, за счёт чего может создавать моменты», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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