Главный тренер СКА прокомментировал сухую победу в матче с московским «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с московским «Динамо».
«Боевая игра, от ножа. Сильный, организованный соперник, пришлось взламывать оборону. Ребята выполнили установку, играли друг за друга, ловили шайбу на себя. Сыграли железобетонно в обороне, это нас радует. Есть над чем работать, нужно лучше играть в атаке, забивать больше голов.
Нашли ключики к «Динамо»? Сыграли шесть встреч, конечно, мы должны от матча к матчу улучшать игру, прогрессировать по ходу сезона. Всё только начинается, скоро плей-офф, там мы можем сыграть с «Динамо». Сегодня победили, хорошо. А дальше будем работать.
Разбираем каждого вратаря, Волкова хорошо знаем, он наш воспитанник. Бросать в правое плечо ему не просили. Есть другие точки, куда можно бросать, но не получилось. Первый гол — прострел, это важная часть нашей системы. Будем продолжать оттачивать прострелы на гол. Мы можем улучшить реализацию, в начале сезона она была 14%, сейчас показатели ухудшились. Будем улучшать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 13 января 2023
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