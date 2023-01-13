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Овечкин забил больше всех в НХЛ за последние 15 лет, он опережает Стэмкоса на 147 голов

Овечкин забил больше всех в НХЛ за последние 15 лет, он опережает Стэмкоса на 147 голов
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — лучший в Национальной хоккейной лиге по количеству голов с сезона-2008/2009, сообщает Sportsnet Stats в «Твиттере».

За период в 15 лет — с 2008 года — капитан «столичных» забросил 646 шайб. Ближе всего к нему подобрался нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. Капитан «молний» забил 499 голов. Стэмкос дебютировал именно в сезоне-2008/2009.

Отметим, что за карьеру в Национальной хоккейной лиге российский нападающий «Вашингтона» забросил 809 шайб. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки. Россиянин отстаёт от великого канадца, забросившего за карьеру 894 шайбы, на 85 голов. В нынешнем сезоне капитан «столичных» отличился 29 раз в 44 матчах.

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