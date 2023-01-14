Нападающий «Трактора»: нам надо попадать в плей-офф и желательно не с последнего места

Нападающий «Трактора» Андрей Стась прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (4:2). Нападающий впервые в сезоне отметился заброшенной шайбой в своём 42-м матче.
«Хорошая игра получилась, быстрая, с обилием игровых моментов. Пропустили гол в большинстве – ничего страшного, такое бывает. Парни не опустили руки и практически сразу забили. Очень важные два очка. В этой поездке ещё есть матч, в котором нужно выигрывать. Конечно, всегда приятно забивать и набирать очки. Но самое главное – командный результат. У нас каждое очко на вес золота. Обязательно надо попадать в плей-офф и желательно не с последнего места», — цитирует Стася «РБ Спорт».
Победа над «Спартаком» позволила челябинскому клубу забраться на восьмую строчку в таблице Восточной конференции.
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