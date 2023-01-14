Тренер «Салавата» рассказал, кто из травмированных ближе всего к возвращению в строй

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после встречи с «Адмиралом» рассказал о состоянии травмированных. Кроме того, наставник уфимцев поделился мнением о тактике команды в матче с владивостокской командой.

«Кто из травмированных выйдет в ближайшее время? Пустозёров и Мёрфи ближе всех к этому.



Какие детали решили момента с голом Шмелёва? Индивидуальное мастерство Шмелёва и передачи Кадейкина. Но для меня важно, что мы тактически грамотно сыграли, лишили соперника контратак. Мы аккуратно начали матч. Понимали цену ошибки. Если бы они первые забили, нам было бы трудно отыгрываться, соперник хорошо обороняется.



Почему в первом и третьем периоде раскатывались по одной линии, к чему соперник отлично приспособился? Потому что он работает. Контролируемый раскат — это способ зайти в зону. У нас есть возможность войти в давление, мы все близко и друг другу помогаем», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата».

Отметим, что защитник Райан Мёрфи в последний раз выходил на лёд два месяца назад — 15 ноября 2022 года. Нападающий Алексей Пустозёров играл 26 декабря 2022 года. Форвард Джош Хо-Сэнг выбыл из строя в первом матче сезона — 3 сентября — и всё ещё не восстановился после травмы.

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