Овечкин показал шестой результат в карьере по скорости достижения отметки в 30 голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Благодаря этому форвард добрался до отметки в 30 голов в нынешнем сезоне. На это Овечкину понадобилось 45 матчей.



Как отмечает Russian Machine Never Breaks, россиянин показал шестой результат в карьере по скорости достижения отметки в 30 голов. Овечкин справлялся быстрее в пяти случаях: за 34 матча в сезоне-2013/2014, за 39 матчей в сезонах-2018/2019 и 2007/2008, за 40 матчей в сезоне-2009/2010 и за 43 матча в сезоне-2005/2006. Ещё дважды нападающему потребовалось на это ровно 45 встреч — в сезонах-2008/2009 и 2012/2013.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.