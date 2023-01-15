Овечкин прокомментировал повторение рекорда НХЛ 26-летней давности

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал повторение рекорда легендарного форварда Майка Гартнера. Капитан «столичных» добрался до отметки в 30 шайб в нынешнем сезоне благодаря голу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Овечкин сравнялся с Гартнером по количеству сезонов с 30+ голами. Теперь на счету обоих хоккеистов по 17 таких чемпионатов. Это лучший результат в истории НХЛ.
«Повторение рекорда Гартнера? Я стараюсь показывать свою лучшую игру», — приводит слова Овечкина NBC Sports Washington.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
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