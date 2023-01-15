Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин прокомментировал повторение рекорда НХЛ 26-летней давности

Овечкин прокомментировал повторение рекорда НХЛ 26-летней давности
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал повторение рекорда легендарного форварда Майка Гартнера. Капитан «столичных» добрался до отметки в 30 шайб в нынешнем сезоне благодаря голу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Овечкин сравнялся с Гартнером по количеству сезонов с 30+ голами. Теперь на счету обоих хоккеистов по 17 таких чемпионатов. Это лучший результат в истории НХЛ.

«Повторение рекорда Гартнера? Я стараюсь показывать свою лучшую игру», — приводит слова Овечкина NBC Sports Washington.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«Думали, Овечкин закончил творить историю?» Россиянин снёс ещё парочку рекордов НХЛ! «Думали, Овечкин закончил творить историю?» Россиянин снёс ещё парочку рекордов НХЛ!
Новость по теме
Овечкин побил рекорд НХЛ 54-летней давности
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023