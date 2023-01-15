Шайбу минского «Динамо» в овертайме с «Автомобилистом» засчитали через полминуты игры

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Автомобилист». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

Гол в овертайме хозяева забросили в большинстве. Отличился Ник Меркли с передач Райана Спунера и Шона Лалонда. Первоначально судьи гол не заметили, и команды играли ещё порядка полуминуты, однако после видеопросмотра судьи гол засчитали.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» сыграет дома с «Северсталью», «Автомобилист» отправится в гости к «Спартаку». Обе встречи пройдут 17 января.