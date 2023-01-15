Шайбу минского «Динамо» в овертайме с «Автомобилистом» засчитали через полминуты игры
Поделиться
В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Автомобилист». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.
Гол в овертайме хозяева забросили в большинстве. Отличился Ник Меркли с передач Райана Спунера и Шона Лалонда. Первоначально судьи гол не заметили, и команды играли ещё порядка полуминуты, однако после видеопросмотра судьи гол засчитали.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» сыграет дома с «Северсталью», «Автомобилист» отправится в гости к «Спартаку». Обе встречи пройдут 17 января.
Комментарии
- 15 января 2023
-
20:11
-
20:07
-
19:56
-
19:51
-
19:46
-
19:36
-
19:34
-
19:34
-
19:13
-
19:09
-
19:01
-
18:42
-
18:23
-
18:14
-
18:01
-
17:44
-
17:32
-
17:23
-
17:13
-
16:49
-
16:31
-
16:12
-
15:51
-
15:50
-
15:20
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:35
-
13:10
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:40
Партнерский контент