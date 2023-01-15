Заварухин: у «Автомобилиста» были удаления, одни обороняются, другие на лавке сидят

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итог матча с минским «Динамо» (2:3 ОТ).
«Самое главное — не было концентрации, допустили много индивидуальных ошибок, были невынужденные удаления, команда оборонялась больше. За третий период надо сказать спасибо, переломили вязкую игру, где у нас не получалось практически ничего.
Слишком много отдыхали? Пришли ребята, которые после травм входят в игру, ни у Да Косты, ни у Голышева не было игровой практики, тяжело им было. «Динамо» было заряжено на борьбу, а мы в этих моментах проигрывали концентрацию. Были удаления, одни и те же обороняются, другие сидят на лавке. Неприятно проигрывать, но вытянули тяжёлый матч, вратарь нас держал в игре. Когда играли «3х4», шайба была на клюшке, выведи из зоны и… Соперник за этот момент наказал», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.
В следующем матче «Автомобилист» отправится в гости к «Спартаку». Встреча пройдёт 17 января.
- 15 января 2023
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