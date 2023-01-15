Александр Овечкин высказался о рекордном голе

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал рекордный гол во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Форвард отличился в 30-й раз в сезоне и повторил достижение Майка Гартнера по количеству чемпионатов с 30+ шайбами. Оба игрока провели по 17 таких сезонов.



«Мы доиграли эпизод после вбрасывания. Все пошли на ворота, и мы нашли отскок», — приводит слова Овечкина NBC Sports Washington.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что россиянин стал пятым игроком в нынешнем сезоне, добравшимся до отметки в 30 голов.



Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.