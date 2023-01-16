«Салават» за семь лет проиграл «Металлургу» в 10 домашних матчах из 11

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 0:1, 3:1).

Этот успех стал для магнитогорцев 10-м из последних 11 гостевых матчей с «Салаватом». Так, уфимцы с 29 декабря 2016 года одержали лишь одну домашнюю победу — в декабре 2020-го. Тогда юлаевцы обыграли соперника со счётом 4:2. В остальных матчах неизменно выходил победителем «Металлург».

Статистика матчей «Металлурга» в Уфе:



Победа — 5:3 (29 декабря 2016 года);

Победа — 4:1 (26 октября 2017 года);

Победа — 4:0 (29 ноября 2018 года);

Победа — 3:0 (07 октября 2019 года);

Победа — 2:1 Б (05 декабря 2019 года);

Победа — 3:1 (07 декабря 2020 года);

Поражение — 2:4 (28 декабря 2020 года);

Победа — 4:3 ОТ (03 января 2022 года);

Победа — 3:2 (06 октября 2022 года);

Победа — 3:1 (27 ноября 2022 года);

Победа — 3:2 (16 января 2023 года).