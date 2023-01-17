Овечкин стал третьим россиянином, набравшим 50 баллов в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости в матче проходит третий период, счёт в игре 3:3.
По ходу матча российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал в свой актив результативную передачу. Эта передача стала для Овечкина 20-й в нынешнем сезоне, также на счету форварда 30 заброшенных шайб. Таким образом Овечкин набрал 50 баллов в текущем сезоне, став третьим россиянином, кому покорилась подобная отметка.
Лидером среди российских хоккеистов по системе гол+пас является форвард «Тампы» Никита Кучеров (62), на втором месте Кирилл Капризов из «Миннесоты» (52).
- 17 января 2023
-
06:25
-
06:20
-
06:13
-
06:09
-
05:54
-
05:40
-
05:35
-
05:19
-
04:54
-
03:10
-
02:49
-
02:10
-
01:37
- 16 января 2023
-
23:42
-
23:34
-
23:18
-
23:02
-
22:55
-
22:38
-
22:13
-
22:02
-
21:55
-
21:26
-
21:18
-
20:59
-
20:32
-
20:16
-
19:43
-
19:40
-
19:36
-
19:23
-
19:21
-
19:11
-
18:46
-
18:44