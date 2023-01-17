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Овечкин стал третьим россиянином, набравшим 50 баллов в нынешнем сезоне НХЛ

Овечкин стал третьим россиянином, набравшим 50 баллов в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости в матче проходит третий период, счёт в игре 3:3.

По ходу матча российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал в свой актив результативную передачу. Эта передача стала для Овечкина 20-й в нынешнем сезоне, также на счету форварда 30 заброшенных шайб. Таким образом Овечкин набрал 50 баллов в текущем сезоне, став третьим россиянином, кому покорилась подобная отметка.

Лидером среди российских хоккеистов по системе гол+пас является форвард «Тампы» Никита Кучеров (62), на втором месте Кирилл Капризов из «Миннесоты» (52).

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