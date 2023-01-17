«Молодчик!» Орлову вручили канат и динамометр и аплодировали после матча с «Айлендерс»

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов был признан лучшим игроком команды во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс».

По традиции, игроку вручили канат и динамометр. Орлов выступил с речью, ему аплодировали другие хоккеисты «Вашингтона». Кроме того, среди криков можно разобрать «молодчик!», сказанное на русском языке.

Отметим, что Орлов отдал результативную передачу и забросил шайбу в овертайме, принеся победу «столичным».

Напомним, в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.