«Молодчик!» Орлову вручили канат и динамометр и аплодировали после матча с «Айлендерс»
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Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов был признан лучшим игроком команды во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс».
По традиции, игроку вручили канат и динамометр. Орлов выступил с речью, ему аплодировали другие хоккеисты «Вашингтона». Кроме того, среди криков можно разобрать «молодчик!», сказанное на русском языке.
Отметим, что Орлов отдал результативную передачу и забросил шайбу в овертайме, принеся победу «столичным».
Напомним, в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
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