Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Молодчик!» Орлову вручили канат и динамометр и аплодировали после матча с «Айлендерс»

«Молодчик!» Орлову вручили канат и динамометр и аплодировали после матча с «Айлендерс»
Комментарии

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов был признан лучшим игроком команды во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс».

По традиции, игроку вручили канат и динамометр. Орлов выступил с речью, ему аплодировали другие хоккеисты «Вашингтона». Кроме того, среди криков можно разобрать «молодчик!», сказанное на русском языке.

Отметим, что Орлов отдал результативную передачу и забросил шайбу в овертайме, принеся победу «столичным».

Напомним, в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Новость по теме
Орлов — о грубом силовом приёме Овечкина: это стало поворотным моментом? 100 процентов
Новость по теме
Победный гол Орлова в матче с «Айлендерс». Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023