Главный тренер «Локомотива» Никитин: ребята выиграли по делу, но нужно добавить исполнения

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:0) и оценил игру нападающих клуба Артура Каюмова и Максима Берёзкина.
«Разные периоды у нас получились, хотя счёт в них одинаковый. Поиграли и в атаке, и в обороне. У нас было достаточно большинства и меньшинства. Ребята выиграли по делу. Выполнили установку, было желание. Нам нужно добавить исполнения, работаем над этим. Готовимся к следующему матчу.
Каюмов и Берёзкин? Им непросто было сегодня. Самое главное – они почувствовали игровой ритм. Команда парням помогла. В командном виде спорта очень важно, чтобы ребята помогали тем парням, которые на сегодняшний момент не совсем готовы. Надеемся, что в следующем матче они также выйдут на лёд», — цитирует Никитина сайт КХЛ.
«Локомотив» после победы набрал 69 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции.
- 17 января 2023
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