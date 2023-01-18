Лукоянов: в «зелёном дерби» на кону стоит всё, любой бросок опасен, внутри всё трепещет

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал о победе в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1) и оценил игру под руководством Зинэтулы Билялетдинова.

«Спасибо болельщикам за шикарную атмосферу на трибунах, нас гнали вперёд. Тяжёлый соперник, было чувство, что игра уровня плей-офф. В третьем периоде «Салават» взвинтил темп, мы перестроились, где-то играли на оборону, пришлось отбрасывать шайбу. Хорошая игра, давно не было такого драйва. В «зелёном дерби» на кону стоит всё, любой бросок опасен, внутри всё трепещет. Очень соскучился по такому накалу.

Мой гол? В первом периоде заметили, что при входе в их зону они впятером спускаются вниз, всё внимание на игроке с шайбой, а противоположная сторона остаётся свободной. Выскочил со смены, увидел, что Санька [Александр Радулов] идёт по дальнему борту, а все уфимцы играют по нему. Остался справа один, не стал даже поднимать голову, просто бросил в сторону ворот, ничего не выдумывал. Давно не забивал «Салавату», хотя в некоторые сезоны по шесть-семь шайб загружал. Всегда приятно отличиться в «зелёном дерби».

У нас был настрой, что сегодня играем за четыре очка. Обошли «Салават» в таблице? Здорово. У нас стоит задача подняться за счёт работы и хорошей игры.

Забросил вторую шайбу после возвращения Зинэтулы Билялетдинова, как-то связано с его приходом? Сам думал об этом. Я знаю стиль Зинэтулы Хайдяровича, знаю работу, которую мне нужно выполнять. Полностью выкладываюсь за свою смену. Долго восстанавливался после операции и знаю, что тяжело набрать форму, если тебе дают играть по шесть-семь минут. А когда тебе дают больше времени на льду, то быстрее набираешь. Рад, что прихожу в себя и приношу пользу команде», — приводит слова Лукоянова сайт «Ак Барса».

33-летний нападающий сыграл 30 матчей, в которых забросил две шайбы.