Стэмкос вышел на четвёртое место по количеству хет-триков в НХЛ с сезона-2008/2009

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.



Хет-триком отметился капитан «молний» Стивен Стэмкос, который добрался до отметки в 502 заброшенные шайбы за «Тампа-Бэй» и стал первым хоккеистом франшизы, кому покорилась отметка в 500 голов. Для 32-летнего канадца этот хет-трик стал 11-м в карьере. Стэмкос вышел на четвёртое место по этому показателю с сезона-2008/2009, когда он дебютировал в НХЛ.

На первом месте по хет-трикам с большим отрывом расположился российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (25 хет-триков). Второе место занимает Давид Пастрняк (13). На третьем месте расположился Коннор Макдэвид (12). Четвёртое место с 11 хет-триками, помимо Стэмкоса, делят Сидни Кросби, Евгений Малкин и Джон Таварес.