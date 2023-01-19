Стэмкос — о 500-й шайбе в НХЛ: оформить рекорд в победном матче — это вишенка на торте

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос поделился эмоциями после хет-трика в ворота «Ванкувера» (5:2). Канадец забил свой 502-й гол в НХЛ и стал первым хоккеистом в истории франшизы, кому удавалось достичь отметки в 500 заброшенных шайб.

«Это запоминающийся момент, когда я могу отпраздновать со своими товарищами по команде, которые искренне так же счастливы вместе со мной. Я очень сильно им благодарен. Войти в историю и сделать это в победном матче, когда у всех хорошее настроение, — это просто вишенка на торте.



Я получил очень тёплый приём от болельщиков на трибунах. Этот момент, который остаётся с тобой надолго, когда ты в гостевом матче получаешь такой приём», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Болельщики «Ванкувера» устроили овации по поводу 500-го гола Стэмкоса в НХЛ и бросали кепки на лёд, когда канадец оформил хет-трик в ворота «Кэнакс».