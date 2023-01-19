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Костин — о Макдэвиде: он как Месси в современном футболе — не с нашей планеты человек

Костин — о Макдэвиде: он как Месси в современном футболе — не с нашей планеты человек
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Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин сравнил капитана команды Коннора Макдэвида с чемпионом мира по футболу Лионелем Месси.

«Он как Месси в современном футболе — не с нашей планеты человек. У него нет слабых мест. Да, многие говорят о том, что он быстро бегает и быстро работает клюшкой, но никто не упоминает его хоккейный IQ. Он очень умный хоккеист, много смотрит видео, много анализирует игру. Его постоянно можно увидеть с айпадом в руках или за компьютером, когда он смотрит свои смены. Он очень большой профессионал.

Он настоящий пример для любого игрока. Как я уже сказал, по мне, у него нет слабых мест, но он каждый день продолжает совершенствоваться. Каждый день смотришь на него, что он делает, и пытаешься что-то от него взять. Мы не очень много игр вместе провели, они были довольно напряжённые. Сыграли вместе несколько смен, семь-восемь минут. Но это большая честь — играть с ним. На самом деле, отдаёшь ему шайбу, катишься на ворота, и он сам отдаёт её тебе в клюшку», — цитирует Костина ТАСС.

Макдэвид четыре раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Коннор является лучшим бомбардиром текущего сезона НХЛ с 84 (38+46) очками. 26-летний канадец стал первым за 27 лет хоккеистом в НХЛ, которому удалось набрать минимум 80 очков за первые 44 матча в сезоне.

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