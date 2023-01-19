Голкипер Марк-Андре Флёри рассказал, как мог стать одноклубником Овечкина

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри рассказал, что мог перейти в «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, в прошлом сезоне «Чикаго Блэкхоукс» искал вариант обмена, а «Кэпиталз» рассматривали кандидатуру опытного канадского вратаря. «Блэкхоукс» пообещали, что мнение Флёри будет учитываться, и 38-летний голкипер предпочёл не переходить в «Вашингтон», а принять предложение от «дикарей».

«Не могу сказать, что я не был заинтересован. Насколько слышал, «Вашингтон» — это хороший клуб с большим количеством хороших, талантливых игроков. Симпатичный город, всё такое. Но не знаю, всё же это было бы странно, ведь столько лет этот клуб был для меня одним из заклятых соперников», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.