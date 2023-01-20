Российские хоккеисты могут установить национальный рекорд на Матче звёзд НХЛ

Сегодня болельщики выбрали на Матч звёзд НХЛ трёх россиян: нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского и вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина.
В компанию к вышеназванным хоккеистам на Матч звёзд НХЛ выбраны ещё шесть россиян: Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Андрей Свечников («Каролина»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис») и Кирилл Капризов («Миннесота»).
Таким образом, на звёздный уик-энд заявлены девять россиян. В случае участия всех заявленных игроков, россияне установят национальный рекорд по количеству участников в Матче звёзд НХЛ. Ранее максимум восемь российских хоккеистов участвовали в этом матче.
Отметим, что рекорд пока не установлен, так как из-за различных причин (травмы, болезни, дисквалификации) кто-то из заявленных игроков может не принять участия в Матче звёзд НХЛ. Матч звёзд НХЛ пройдёт во Флориде 4 февраля 2023 года.
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