Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса» в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги встречи Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом». Команды не могли забросить в течение двух периодов. Казанцы открыли счёт только на 54-й минуте усилиями Станислава Галиева. На 57-й минуте Кирилл Панюков вновь поразил ворота омичей. В итоге «Ак Барс» одержал третью победу подряд, Тимур Билялов оформил шат-аут.

«Игра получилась, несмотря на то что соперник мне казался посвежее немножко, потому что у нас сегодня четвёртая игра была, а у них третья, по движению было видно. Нельзя сказать, что мы уступали, но какие-то моменты были. В целом ребята провели хорошую игру, выполняли игровое задание, мне игра очень понравилась. Благодарен ребятам за то, что они выполнили установку, и должен сказать большое спасибо нашим болельщикам, потому что они здорово болели, это очень приятно.



Что сегодня было самым важным? Важное — всё. Но сегодня ещё приятное событие — у Минтимера Шариповича Шаймиева (первый президент Татарстана с 1991 по 2010 год. — Прим. «Чемпионата») сегодня день рождения. Я бы хотел эту победу посвятить ему, потому что это человек, который очень много сделал для республики, для спорта, в частности для нас, хоккеистов, для меня лично. Я очень благодарен, помню это, никогда такое забыть нельзя. Поэтому здоровья ему и благополучия», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».