«Нам сейчас каждое очко на вес золота». Епанчинцев — о победе в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев поблагодарил всех хоккеистов команды за трудовую победу в матче с «Адмиралом» (1:0). Эта победа стала третьей подряд для «Амура» в рамках дальневосточного дерби.

«Лишние слова неуместны, все матчи, повторюсь, идут в таком боевом ключе. С нашей стороны, я думаю, где-то боялись, что не хватит свежести, но тем не менее с первой до последней секунды, начиная с вратаря и до последнего полевого игрока, все выложились на сто, а может, даже и больше процентов. И я благодарен им, что при таком счёте, при такой зрелищности игры мало голов было благодаря хорошей работе вратарей. Мы понимали важность, нам сейчас каждое очко на вес золота, и я думаю, что команда это правильно восприняла. Ещё раз хочу похвалить всю команду, готовимся, у нас тяжёлый выезд, не так много времени на восстановление, так что будем биться до конца.

Комфортно играть на выезде в рамках дерби? На самом деле, я бы так не сказал. Когда команда выигрывает, неважно, дома или на выезде, дома – при своих болельщиках, на выезде тоже наши болельщики присутствовали. Думаю, любая победа дорогого стоит», — цитирует Епанчинцева пресс-служба «Адмирала».

Отметим, что «Амур» одержал третью победу подряд в матче с «Адмиралом» и упрочил преимущество в сезонной серии со счётом 5-3. Командам предстоит провести ещё два матча между собой. «Амур» занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ.