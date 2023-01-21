Главный тренер «Вашингтона» оценил мощный силовой приём Овечкина против игрока «Айлендерс»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о силовом приёме капитана команды Александра Овечкина в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Российский нападающий «припечатал» форварда «островитян» Жан-Габриэля Пажо в борт, после чего хоккеист смог подняться только с помощью партнёров.

«Да, в матче было много силовых приёмов. Это была встреча команд из одного дивизиона. Ты знаешь, что это будет матч физически сильных команд, но мы вряд ли показывали достойную игру в этом плане, пока Ови не совершил тот важный хит. Тогда мы начали применять силовые приёмы и играть немного лучше, быстрее. Мы слишком много отдавали шайбу в первом периоде. Нет никаких сомнений в том, что часто что-то может зажечь команду — гол, сейв, крупный штраф. В этом случае кажется, что силовой Ови заставил нас двигаться вперёд.



Мы играли однообразно. В раздевалке ты хочешь большего, и ты загораешься, воодушевляешься. Ови — это парень, который выходит и реагирует на это. Я думаю, что это одна из его сильных сторон, он тоже это признаёт. Он понимает, что может изменить игру тем, как ведёт себя», — сказал Лавиолетт в подкасте 106.7 The Fan’s Sports Junkies.

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