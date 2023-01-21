Кудашов: болельщики «Динамо» реагируют на игру команды. Мы благодарны им, они — нам

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На столичное дерби были распроданы все билеты — на встрече был аншлаг. На матч пришли 10 203 зрителя.

«Игра для зрителей. Были полные трибуны, и всё, что нужно, было. И силовая борьба, и острота, и овертаймы, и буллиты. Дерби удалось.

Насколько непривычно было играть в Москве при аншлаге? Наоборот — привычно, и я хочу поблагодарить болельщиков. Думаю, что они тоже реагируют на игру команды и на отношение команды к играм, как она отдаётся. Здесь всё закономерно. Мы благодарны болельщикам, а они благодарны нам», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новость по теме Московское «Динамо» отыгралось в конце матча и одержало победу над ЦСКА в серии буллитов