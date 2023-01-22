Овечкин пропускает матч с «Вегасом» из-за травмы нижней части тела

В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропускает матч из-за травмы нижней части тела. Повреждение не носит серьёзный характер, россиянин должен восстановиться от него в ближайшие дни, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, на счету Овечкина 30 заброшенных шайб и 22 голевые передачи в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Нападающий сыграл 48 матчей регулярного чемпионата.

На данный момент Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На первом месте находится легендарный Уэйн Гретцки.