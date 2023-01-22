Оши о поражении «Вашингтона»: это был наш худший матч в сезоне. Мы выглядели безучастными

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал крупное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс».
«Сегодня, наверное, был худший матч, что мы провели в этом сезоне. Не знаю, не могу вспомнить последний раз, когда мы выглядели такими же безучастными, как сегодня. Предадим забвению этот матч и пойдём вперёд.
Надеюсь, мы сможем на самом деле похоронить эти воспоминания. Мы не в таком уж суперкомфортном положении в турнирной таблице, чтобы могли проводить такие матчи. Особенно с учётом того, что Овечкин не играет», — приводит слова Оши Washington Post.
Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
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