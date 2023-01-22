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Washington Hockey Now — о крупном поражении: «Вашингтону» не хватило настырности Овечкина

Washington Hockey Now — о крупном поражении: «Вашингтону» не хватило настырности Овечкина
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Журналистка Washington Hockey Now Сэмми Сильбер прокомментировала поражение «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс».

«Вашингтон» надеется, что то, что произошло в Вегасе, в конечном итоге и останется в Вегасе. Команда испытала серьёзные сложности и проиграла «Голден Найтс» со счётом 2:6, будучи вынужденной играть без капитана Алекса Овечкина, который получил травму.

Отсутствие Овечкина было заметно в матче с «Голден Найтс». «Вашингтону» не хватило энергии и его обычной настырности, и в итоге команда стартовала медленно. Это привело к небрежной игре в ходе всего матча, а потери и дорогостоящие ошибки в конечном итоге привели к пятому подряд поражению команды в регулярном чемпионате на «Ти-Мобайл Арене», — приводит слова Сильбер Washington Hockey Now.

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