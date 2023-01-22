Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал крупное поражение в матче с «Вегасом»

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал крупное поражение в матче с «Вегасом»
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал крупное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс». «Столичные» проиграли со счётом 2:6.

«Я не собираюсь вдаваться в подробности. Мы не были хороши. «Вегас» был лучшей командой на площадке, а мы будем готовиться к следующему матчу. Есть вещи, к которым мы можем вернуться и попытаться исправить их», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Новость по теме
«Вашингтон» без Овечкина крупно проиграл «Вегасу», у Кузнецова — передача
Новость по теме
Washington Hockey Now — о крупном поражении: «Вашингтону» не хватило настырности Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023