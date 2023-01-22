Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал крупное поражение в матче с «Вегасом»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал крупное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс». «Столичные» проиграли со счётом 2:6.
«Я не собираюсь вдаваться в подробности. Мы не были хороши. «Вегас» был лучшей командой на площадке, а мы будем готовиться к следующему матчу. Есть вещи, к которым мы можем вернуться и попытаться исправить их», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
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