Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал крупное поражение в матче с «Вегасом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал крупное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс». «Столичные» проиграли со счётом 2:6.

«Я не собираюсь вдаваться в подробности. Мы не были хороши. «Вегас» был лучшей командой на площадке, а мы будем готовиться к следующему матчу. Есть вещи, к которым мы можем вернуться и попытаться исправить их», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.