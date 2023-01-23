Защитник «Нью-Джерси»: сделал удар в противоход Овечкину — сам отлетел. Почувствовал силу

Российский защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Охотюк вспомнил историю о том, как сыграл против нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Это произошло в очной встрече команд в матче регулярного чемпионата НХЛ. Кроме того, 22-летний Охотюк рассказал, как познакомился с российским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. Их встреча состоялась после предсезонного матча.
«Как познакомился с Панариным? Была предсезонная встреча. Там был Кравцов. Я ему написал после матча: «Жду, выходи». Панарин тоже вышел, представился спокойно. Он очень коммуникабельный, были шутки. Он хороший человек и игрок. Когда против него играешь, надо быть наготове!
Выделяет ли Овечкин русских в команде соперников? Не знаю, мы не перекинулись в той встрече. Может, он даже не понял, что я там играл. Один раз попытался меня встретить. Я видел, что он едет, отдал пас и принял на себя удар. Ощущения? Честно, почувствовал силу Овечкина. Я был готов. Сделал удар в противоход — обычные игроки это чувствуют, но, когда я это сделал с Овечкиным, я сам отлетел. Он тоже чуть-чуть пошатнулся», — приводит слова Охотюка «Спорт-экспресс».
- 23 января 2023
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