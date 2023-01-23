Гатиятулин: в начале «Ак Барс» задавил своим авторитетом? Возможно, на кого-то повлияло

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Челябинцы к 33-й минуте пропустили три гола и смогли «распечатать» ворота Тимура Билялова лишь на 51-й минуте. Тем не менее на большее «Трактор» не хватило — в конце матча команда пропустила четвёртый гол. Таким образом, челябинцы потерпели третье поражение подряд.

«Первые два периода сыграли не так, как хотели. Не верили в свои силы, действовали робко, не было нацеленности на ворота. Играли в поперечный хоккей. В третьем отрезке поменяли сочетания, в перерыве указали, в чём нужно добавить. Завладели инициативой, были моменты, но мы ими не воспользовались, а соперник наказал нас за ошибки.



Ждать ли изменений в спецбригадах? Моменты есть, кардинально менять сочетания нет смысла. Обращаем внимание на передачи, не хватает точности паса. Много внимания уделяем этому компоненту.



В первом периоде «Ак Барс» задавил своим авторитетом? Разберёмся. Возможно, на кого-то этого повлияло», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт челябинцев.