Доминик Гашек потерял около € 2,2 млн на неудачной инвестиции в робота для валютного рынка

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек потерял крупную сумму денег в результате неудачной инвестиции, сообщает iSport.cz.



По данным чешской газеты, Гашек потерял около € 2,2 млн. Он инвестировал в компанию WSM, которая утверждала, что разработала робота, следящего за валютным рынком и помогающего оценивать возможности для бизнеса. Тем не менее робот оказался не таким, каким казался. Человек, управлявший WSM, был приговорён к восьми годам тюремного заключения за мошенничество, штрафу в размере 9 млн крон и десятилетнему запрету на деятельность в управлении компаниями.



Гашек был далеко не единственным, кто инвестировал в эту компанию. Помимо него, в ту же ловушку попал ещё 7801 инвестор. Среди них есть несколько хоккеистов.



Отметим, что в прошлом Гашек потерял деньги на двух крупных инвестициях: бренде одежды Dominator, носящем его прозвище, и компании по производству энергетических напитков Smarty. В случае с маркой одежды убытки составили около € 4 млн.

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