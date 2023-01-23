Доминик Гашек потерял около € 2,2 млн на неудачной инвестиции в робота для валютного рынка

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек потерял крупную сумму денег в результате неудачной инвестиции, сообщает iSport.cz.
По данным чешской газеты, Гашек потерял около € 2,2 млн. Он инвестировал в компанию WSM, которая утверждала, что разработала робота, следящего за валютным рынком и помогающего оценивать возможности для бизнеса. Тем не менее робот оказался не таким, каким казался. Человек, управлявший WSM, был приговорён к восьми годам тюремного заключения за мошенничество, штрафу в размере 9 млн крон и десятилетнему запрету на деятельность в управлении компаниями.
Гашек был далеко не единственным, кто инвестировал в эту компанию. Помимо него, в ту же ловушку попал ещё 7801 инвестор. Среди них есть несколько хоккеистов.
Отметим, что в прошлом Гашек потерял деньги на двух крупных инвестициях: бренде одежды Dominator, носящем его прозвище, и компании по производству энергетических напитков Smarty. В случае с маркой одежды убытки составили около € 4 млн.
- 23 января 2023
-
22:15
-
21:43
-
21:21
-
21:14
-
21:00
-
20:43
-
20:29
-
20:10
-
19:42
-
19:17
-
19:14
-
19:04
-
18:58
-
18:56
-
18:45
-
18:30
-
18:02
-
17:58
-
17:22
-
16:57
-
16:23
-
15:57
-
15:45
-
15:20
-
15:10
-
14:39
-
14:27
-
14:05
-
13:43
-
13:33
-
13:19
-
13:13
-
13:01
-
13:00
-
12:52