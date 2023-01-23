Александр Овечкин провёл тренировку в четвёртом звене «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин тренировался в четвёртом звене, сообщает североамериканская журналистка Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере». Российский капитан «столичных» вышел на первую тренировку после травмы нижней части тела.

Отмечается, что Овечкин занимался в четвёртой линии атаки. Компанию ему составили Дилан Строум, Николя Обе-Кюбель и Алексей Протас.

Ранее российский форвард впервые в сезоне пропустил матч, не выйдя против «Вегас Голден Найтс». Следующая встреча «Кэпиталз» запланирована на 25 января. «Столичные» сыграют с «Колорадо Эвеланш», матч начнётся в 5:00 по московскому времени.



Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

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