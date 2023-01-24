Евгений Кузнецов шуткой ответил на вопрос, какой пас на Овечкина является идеальным

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на вопрос, какая передача является идеальной для его одноклубника Александра Овечкина.

«Любой, что идёт ему на крюк (смеётся). Пока шайба лежит на льду и приходит на крюк Ови, ему не нужно думать о том, как правильно поступать — он просто может сразу сыграть нужным образом. Пока шайба на льду, а Ови в своём офисе, с ним всё будет в порядке», — приводит слова российского нападающего AP News.

Отметим, что Кузнецов занимает третье место в карьере Овечкина по количеству результативных передач. Евгений 105 раз ассистировал капитану «Вашингтона». Кроме того, 66 результативных передач были основными. Всего за карьеру Овечкин забросил 810 шайб.