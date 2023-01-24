Евгений Кузнецов шуткой ответил на вопрос, какой пас на Овечкина является идеальным
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на вопрос, какая передача является идеальной для его одноклубника Александра Овечкина.
«Любой, что идёт ему на крюк (смеётся). Пока шайба лежит на льду и приходит на крюк Ови, ему не нужно думать о том, как правильно поступать — он просто может сразу сыграть нужным образом. Пока шайба на льду, а Ови в своём офисе, с ним всё будет в порядке», — приводит слова российского нападающего AP News.
Отметим, что Кузнецов занимает третье место в карьере Овечкина по количеству результативных передач. Евгений 105 раз ассистировал капитану «Вашингтона». Кроме того, 66 результативных передач были основными. Всего за карьеру Овечкин забросил 810 шайб.
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