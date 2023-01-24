Форвард «Вашингтона»: просто отдаёшь пас Ови, и на этом ты вроде как выполнил свою работу

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон поделился мыслями о выступлении вместе с Александром Овечкиным.

«Не помешает поиграть с ним какое-то время и лучше узнать, что он делает. Если можешь доставить ему шайбу в любое место, оттуда он может бросить, создаётся впечатление, что это всегда приводит к шансу забить. Он проводит большую работу над своими бросками, так что ты просто отдаёшь ему передачу туда, откуда он может бросить — и на этом ты вроде как выполнил свою работу», — приводит слова Юханссона AP News.

Отметим, что шведский форвард занимает пятое место в списке лучших ассистентов в карьере российского нападающего. Юханссон за два захода в «Вашингтон» в сумме отдал на Овечкина 58 результативных передач, из которых 31 была основной. Всего за 802 матча шведский нападающий сделал 275 голевых передач.