Форвард «Вашингтона»: просто отдаёшь пас Ови, и на этом ты вроде как выполнил свою работу

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон поделился мыслями о выступлении вместе с Александром Овечкиным.
«Не помешает поиграть с ним какое-то время и лучше узнать, что он делает. Если можешь доставить ему шайбу в любое место, оттуда он может бросить, создаётся впечатление, что это всегда приводит к шансу забить. Он проводит большую работу над своими бросками, так что ты просто отдаёшь ему передачу туда, откуда он может бросить — и на этом ты вроде как выполнил свою работу», — приводит слова Юханссона AP News.
Отметим, что шведский форвард занимает пятое место в списке лучших ассистентов в карьере российского нападающего. Юханссон за два захода в «Вашингтон» в сумме отдал на Овечкина 58 результативных передач, из которых 31 была основной. Всего за 802 матча шведский нападающий сделал 275 голевых передач.
- 24 января 2023
-
19:16
-
18:55
-
18:42
-
18:30
-
18:16
-
18:08
-
17:44
-
17:26
-
17:14
-
17:06
-
16:49
-
16:39
-
16:24
-
16:14
-
16:00
-
15:35
-
15:15
-
14:50
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:30
-
13:16
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:25
-
10:06
-
09:50
-
09:23
-
09:00