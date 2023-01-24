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«Вся форма пахла пивом». Орлов — о праздновании 800-го гола Овечкина в НХЛ

«Вся форма пахла пивом». Орлов — о праздновании 800-го гола Овечкина в НХЛ
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов рассказал, как команда праздновала юбилейный, 800-й гол в НХЛ капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это был эмоциональный момент для команды, для него, для его семьи. Третий человек в истории, который забил 800 голов. Это огромное число. Но Саша ещё не остановился, цели и задачи есть. Была прикольная атмосфера в раздевалке, только потом вся форма пивом пахла.

Видно, что когда он каждый раз бросает и не забивает, то переживает. Все хотят, чтобы он поскорее забил. И в домашних играх особенно, так как болельщики ждали этого. Когда перед тобой стоит большая цифра, иногда не сразу получается её преодолеть», — цитирует Орлова Sport24.

Отметим, что из-за повреждения Овечкин пропустил матч «столичных» с «Вегас Голден Найтс» (2:6). Следующая встреча «Кэпиталз» запланирована на 25 января c «Колорадо». Участие в матче россиянина находится под вопросом.

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