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Ничушкин не отходил от Овечкина ни на шаг во время большинства «Вашингтона»

Ничушкин не отходил от Овечкина ни на шаг во время большинства «Вашингтона»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.

В первом периоде во время большинства «столичных» российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин очень плотно опекал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, буквально ни на шаг не отставая от главной угрозы «Кэпиталз» при реализации лишнего. По итогам всего матча Овечкину удалось забросить шайбу только в равных составах.

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Овечкин забросил свою 447-ю шайбу в гостевых матчах регулярки и плей-офф НХЛ. По этому показателю россиянин стал лидером в истории лиги, обойдя Уэйна Гретцки. В общем списке снайперов лиги россиянин отстаёт от канадца на 83 гола.

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