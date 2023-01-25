Варнаков получил травму в дебютном матче за «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Михаил Варнаков получил травму в матче с «Витязем» и выбыл на неопределённый срок, сообщает пресс-служба ярославского клуба. 37-летний нападающий проводил дебютный матч в текущем сезоне.

«Михаил Варнаков получил травму во вчерашнем матче с «Витязем». В третьем периоде шайба попала ему в руку, он сломал палец, выбыл на неопределённый срок», — сообщила пресс-служба ярославского клуба корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Варнаков принял участие в матче впервые с 26 октября 2021 года. Напомним, нападающий заключил контракт с «Локомотивом» в конце декабря 2022 года. Последние четыре сезона 37-летний форвард играл за нижегородское «Торпедо». В прошедшем сезоне форвард провёл восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал два очка – оба за результативные передачи.