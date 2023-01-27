Давыдов: Жамнову не очень интересна тренерская профессия, он в неё не рвётся

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал назначение Сергея Гончара в тренерский штаб «Ванкувера» и выразил негодование тем, что главный тренер сборной России Алексей Жамнов до сих пор остаётся без практики.

«Было забавно слушать байки про то, как Гончар из Америки по компьютеру ставил большинство «Трактору». Наверное, всерьёз к этому относились только в Челябинске — даже несмотря на неутешительные результаты клуба в этом сезоне. Все остальные понимали, что это профанация. Думаю, это прекрасно понимал и сам Гончар. Рад, что он нашёл работу в НХЛ. Надеюсь, он будет находиться на скамейке запасных «Ванкувера» и работать вживую, это полезно для становления молодого тренера. Но если опять будет только компьютер, то это совсем другой разговор.

Огорчен, что Лёша [Алексей Жамнов] опять без дела. Насколько понимаю, был вариант с «Ак Барсом», мне он казался очень интересным и полезным. Да и Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] — такой человек, который ценит горящие глаза и всегда даст шанс в своем штабе профессионалу. Но, видимо, что-то не получилось. Другой вариант — «Спартак». Лёша много лет находится где-то внутри этого клуба, но почему-то не стремится брать штурвал в свои руки. В этом сезоне красно-белые опять на грани плей-офф, есть отличный шанс проявить себя. Но что-то ничего не слышно.

Почему? У меня есть только один ответ — Жамнову не очень интересна тренерская профессия. Мы в «Динамо» хорошо знаем Алексея, это надёжный и тонкий центрфорвард. Но его назначение в сборную изначально восприняли с сомнением, поскольку главный тренер — это особая профессия и особый характер. То, что Жамнов в неё, мягко говоря, не рвётся, говорит о многом», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

Напомним, в начале этой недели руководство «Ванкувера» объявило о назначении Гончара на должность тренера по развитию защитников. Жамнов находится без тренерской практики из-за отсутствия международных матчей с участием сборной России.

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