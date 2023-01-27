Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин стал рекордсменом по первым голам в матчах регулярки и плей-офф НХЛ

Овечкин стал рекордсменом по первым голам в матчах регулярки и плей-офф НХЛ
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов — 3:2.

Счёт в матче открыл капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Это 152-й раз, когда россиянин открывает счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. По этому показателю Овечкин стал лучшим игроком в истории НХЛ, обогнав легендарного чешского нападающего Яромира Ягра (151). Тройку лучших по первым голам в матче регулярки и плей-офф замыкает Бретт Халл (149).

37-летний нападающий вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах, забив 401-й гол за карьеру на домашней арене столичной команды.

Новость по теме
Александр Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах
Русский гол в сердце Америки! Овечкин прошил вратаря из «офиса» в день праздника Гретцки Русский гол в сердце Америки! Овечкин прошил вратаря из «офиса» в день праздника Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023