Овечкин стал рекордсменом по первым голам в матчах регулярки и плей-офф НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов — 3:2.



Счёт в матче открыл капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Это 152-й раз, когда россиянин открывает счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. По этому показателю Овечкин стал лучшим игроком в истории НХЛ, обогнав легендарного чешского нападающего Яромира Ягра (151). Тройку лучших по первым голам в матче регулярки и плей-офф замыкает Бретт Халл (149).

37-летний нападающий вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах, забив 401-й гол за карьеру на домашней арене столичной команды.