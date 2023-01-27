Овечкин стал рекордсменом по первым голам в матчах регулярки и плей-офф НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов — 3:2.
Счёт в матче открыл капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Это 152-й раз, когда россиянин открывает счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. По этому показателю Овечкин стал лучшим игроком в истории НХЛ, обогнав легендарного чешского нападающего Яромира Ягра (151). Тройку лучших по первым голам в матче регулярки и плей-офф замыкает Бретт Халл (149).
37-летний нападающий вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах, забив 401-й гол за карьеру на домашней арене столичной команды.
- 27 января 2023
-
16:29
-
15:50
-
15:37
-
15:19
-
14:53
-
14:20
-
13:52
-
13:21
-
12:46
-
12:16
-
12:01
-
11:29
-
10:58
-
10:40
-
10:07
-
09:50
-
09:36
-
09:12
-
09:00
-
08:58
-
08:41
-
08:26
-
08:20
-
07:51
-
07:39
-
07:25
-
07:08
-
06:53
-
06:50
-
06:32
-
06:21
-
06:19
-
06:15
-
06:06
-
05:54