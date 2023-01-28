«Илья хотел продолжать играть». Генменеджер «Ванкувера» рассказал о травме Михеева

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Аллвин сообщил, что, несмотря на травму, полученную в предсезонном матче, и необходимость операции, российский нападающий «Кэнакс» Илья Михеев хотел продолжать играть.

«Михеев получил травму крестообразных связок 25 сентября в предсезонном матче и играл буквально на одной ноге. С медицинским штабом мы готовили Илью к каждой игре. Это многое говорит о его характере и желании играть за «Ванкувер». Илья хотел продолжать играть, но совместно мы приняли решение об операции, чтобы он был готов к старту тренировочного лагеря», — цитирует Аллвина пресс-служба канадского клуба.

Михеев в матче с «Коламбусом» стал автором победной шайбы и довёл число своих очков в НХЛ до 100 (49+51) в 192 матчах лиги. В текущем сезоне россиянин провёл 46 матчей и набрал 28 (13+15) очков.