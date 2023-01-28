Коньков: Марченко ещё принесёт пользу «Коламбусу» не только голами, но и передачами

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением об игре Андрея Кузьменко за «Ванкувер», а также сообщил, что появление результативных передач Кирилла Марченко за «Коламбус» лишь дело времени.
«Кузьменко проводит яркий дебютный сезон. В «Ванкувере» он прижился и играет в первом звене вместе со шведским центральным Элиасом Петтерссоном – оба игрока делают результат. У Андрея график чуть менее очка за игру, но гармоничное количество голов и передач. Кузьменко показывает очень солидный уровень. Двухлетний контракт, который он недавно подписал, – оценка его игры. Он большой молодец. Желаю ему так же продолжать и выходить на уровень больше набранного очка за игру. Время на адаптацию в любом случае есть, этот сезон – на получение опыта. Смею предположить, что будущий сложится ещё более удачно.
Марченко показывает отличный результат. У него 0,5 гола – это высокая статистика для новичка, тем более он дебютировал в НХЛ не с начала сезона. Видимо, то время, которое он провёл за фарм-клуб жакетов «Кливленд», позволило ему лучше проявить себя – играет уверенно, его выпускают в спецбригаде большинства с Дженнером и Годро.
Ещё в КХЛ было очевидно, что у Кирилла высокий потенциал. Посмотрим, как проведёт концовку сезона. Он привлёк к себе внимание игрой. Нет результативных передач? Думаю, это дело времени. Нельзя сказать, что он только забивной игрок и не может участвовать в комбинациях. Это уникальный случай, но он привлёк внимание к себе. А голы, которые он забивает, достаточно интересные. Даже сегодня ночью – из-за ворот. Уверен, он сыграется с ребятами и принесёт пользу команде не только голами, но и результативными передачами», – цитирует Конькова Metaratings.ru.
Марченко набрал 13 (13+0) очков за 26 матчей, на счету Кузьменко 43 (21+22) очка в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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